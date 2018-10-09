Ежегодно в Уфе собираются специалисты по техникам создания компаний и узнаваемых брендов, обмениваются своим опытом и рассказывают всем желающим о секретах своего успеха. В этом году гости конференции смогут не только послушать, но и за несколько часов придумать план продвижения собственного бренда и обсудить его с профессионалом.

В этот день выступят шесть спикеров. Начнется конференция с выступления директора по маркетингу Ufagra Елены Макаровой, которая расскажет, как пройти путь от бизнес-идеи до лидерства на рынке всего за год. Игорь Померанцев прочтет лекцию о самопродающихся брендах, а Андрей Горнов – о том, что определяет эффективный бренд. После перерыва на сцену выйдет основатель агентства Ingoma Fab Бенджамин Бенимана и расскажет о балансе между маркетингом и дизайном. Потом начнется более практическая часть: Денис Фомин раскроет этапы создания брендов на реальных кейсах, а Андрей Кожанов – методики и инструменты маркетинга.

Для продвинутых слушателей в малом конференц-зале бизнес-центра «Территория 3000» также проведут два мастер класса. Креативный директор Ufagra Дмитрий Левашов разберет со слушателями технологии создания эффективных рекламных кампаний с минимальным бюджетом. А креативный директор Getbrand Андрей Горнов проведет воркшоп по разработке идеи своего бренда.

Конференция пройдет 27 октября в БЦ «Территория 3000».