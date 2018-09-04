В Уфе открываются бесплатные курсы для будущих предпринимателей

С 17 сентября в Уфе начнутся бесплатные курсы по предпринимательству. Студентов, безработных и всех желающих будут учить всему, что должен знать бизнесмен перед открытием своего дела.

Занятия будут проходить на Кирова, 15 (здание Академии наук Башкирии). Преподаватели расскажут о том, как найти бизнес-нишу, составить план и подготовить налоговую отчетность. Курсы будут проходить 12 дней, до 29 сентября. Их итогом станет составление и защита бизнес-плана.

Курсы организует госкомитет республики по предпринимательству и туризму. Больше о курсах можно узнать на сайте комитета.