В аэропорту Уфы заметили легендарный ИЛ-76 из фильма «Кандагар»

Фотограф Максим Штурм заснял в международном аэропорту Уфа самолет, известный своей богатой историей. Среди летательных машин России ИЛ-76 настоящая знаменитость: самолет был захвачен активистами движения «Талибан» в районе Кандагара, но после 378-дневного плена экипаж из семи человек совершил героический побег на воздушном судне.

В 2004 году самолет Ил-76 приобрела авиакомпания «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга, после чего он в составе флота совершал полеты в рамках программ ООН, Всемирной продовольственной программы, Международного Комитета Красного Креста и Детского фонда ООН.

В 2009 году по событиям 1995-1996 годов режиссером Андреем Кавуном был снят фильм «Кандагар». В прокат фильм вышел в феврале 2010 года.