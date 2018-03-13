Дотянуться до солнца: 17 марта в Уфе планетарий проведет необычную акцию



В Уфе городской планетарий предоставит желающим возможность посмотреть на солнце через призму телескопа. В честь всемирного Дня планетариев несколько телескопов установят прямо перед входом в обсерваторию. Работать техника будет в течение двух с половиной часов: с 14 до 16.30 часов.

После зрителям покажут несколько как полнокупольных, так и классических программ, а еще расскажут о том, какие технологии использует современный планетарий и какое оборудование будет задействовано в ближайшем будущем.

Уфимский планетарий, 18 марта