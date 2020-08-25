В уфимских школах учеников не будут вызывать к доске

В классах уфимских школ должна быть нанесена разметка, отгораживающая зону у доски от учеников. В первой четверти нового учебного года эту линию нельзя будет пересекать как учителям, так и ученикам. Вызывать школьников к доске в этот период также не будут.

О других изменениях в новом учебном году мы писали ранее.

– Ходить из класса в класс ученикам не придется, за исключением уроков со специальным оборудованием – физкультура, физика, химия, информатика, труд и так далее.

– Будут «плавающие» перемены.

– Для всех взрослых в школах, включая учителей, – строгий масочный режим.

– Все ходы в учебные учреждения, в том числе и запасные, будут открыты, чтобы развести потоки учеников и учителей.

– По графику будут проводиться проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами.

– В столовых, спортзалах, коридорах и других местах массового пребывания людей установят рециркуляторы воздуха.

– Перед началом уроков будут измерять температуру. Тем, кого развозят, – измерять температуру будут перед посадкой в автобус.

– Уроки сократят на пять минут.

– Будет контроль за соблюдением социальной дистанции.

Соблюдение всех этих требований будут контролировать медицинские инспекторы.