В Башкортостане не планируют переходить на дистанционное обучение

«Альтернатива в виде дистанционного образования нужна. Это очевидно по тем же причинам, по каким необходима возможность дистанционной работы.

Однако не стоит увлекаться таким форматом. Общение с компьютером никогда не заменит живого общения учителя и ученика. Традиционное образование должно быть сохранено в любом случае. Оно должно быть приоритетным.

Дистанционные технологии могут использоваться временно в период пандемии и других особых ситуаций для безопасности граждан или в качестве дополнения к традиционному обучению, но не вместо него», – сказал Толкачев.