Пандемия коронавируса в 2020 году лишила школьников не только традиционных «Последних звонков», но и школьных линеек, знаменующих начало учебного года.
В Башкортостане традиционных линеек первого сентября не будет
Линейки пройдут в новом формате: первого сентября ученики и учителя соберутся в школах, но будут соблюдены особые требования для недопущения вспышек.
Учебный процесс начнется с проверки знаний, в ходе которой оценки ставиться не будут. Уже разработана программа, которая позволит устранить пробелы в знаниях учеников, образовавшиеся за время тяжелого периода дистанционного обучения.
До первого января 2021 года массовые мероприятия в школах проводиться не будут. Весь учебный год будет подстраиваться под ограничения, введенные Роспотребнадзором.
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