В Башкортостане традиционных линеек первого сентября не будет

Линейки пройдут в новом формате: первого сентября ученики и учителя соберутся в школах, но будут соблюдены особые требования для недопущения вспышек.

Учебный процесс начнется с проверки знаний, в ходе которой оценки ставиться не будут. Уже разработана программа, которая позволит устранить пробелы в знаниях учеников, образовавшиеся за время тяжелого периода дистанционного обучения.

До первого января 2021 года массовые мероприятия в школах проводиться не будут. Весь учебный год будет подстраиваться под ограничения, введенные Роспотребнадзором.