В Башкортостане разрешат очную подачу документов в вузы

Норма закреплена в указе о введении режима повышенной готовности. 29 июня было принято решение внести в указ соответствующие изменения.

«Было обращение Министерства образования поменять в указе норму для создания возможности очного приема документов с соблюдением всех условий. Это целое событие, и нужно дать такую возможность», – сказал глава республики Радий Хабиров.

Приемная кампания для очной формы обучения в Башкортостане уже началась, на данный момент документы принимаются только онлайн. Одновременно абитуриент может подать заявление не более чем в пять вузов, до 15 специальностей.