Два уфимских университета вошли в топ-100 лучших вузов России

Из Башкортостана в рейтинге наивысшую позицию занимает Уфимский государственный нефтяной технический университет – 49-е место. В прошлом году УГНТУ занимал 56-ю строчку.

На 84-й позиции расположился Башкирский государственный медицинский университет. БГМУ значительно просел в рейтинге по сравнению с прошлым годом: в списках 2019 года он был 65-м.

Пятерка лучших по сравнению с прошлым годом не поменялась: это МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет и «Высшая школа экономики».

При этом в рейтинге вузов с самой высокой стоимостью нет ни одного учреждения из Башкортостана (лидирует МГИМО – 635 тысяч рублей за курс в среднем).