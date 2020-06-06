Школьников Башкортостана, возможно, будут тестировать на коронавирус перед ЕГЭ

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что на данный момент изучается возможность проведения обязательного экспресс-тестирования на Covid-19 для всех школьников, сдающих ЕГЭ в этом году.

Эта мера еще не утверждена, в случае одобрения анализы будут проводиться прямо в пунктах сдачи экзаменов. Из-за пандемии сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня, в эти даты проверят готовность системы образования выполнить все предписании Роспотребнадзора. Основной поток экзаменов начнется третьего июля, вторая волна будет сдавать ЕГЭ с третьего по восьмое августа.