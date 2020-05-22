Как и когда пройдет ЕГЭ в Башкортостане?

– Начало экзаменов – 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике;

– русский язык – второе и третье июля;

– математика – шестое июля;

– физика – девятое июля;

– обществознание и химия – 13 июля;

– биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам – 16 июля;

– устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 18 и 20 июля.

Стоит отметить, что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вузы. Аттестаты о среднем общем образовании будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

Уровень сложности экзаменов с прошлого года не изменится. Во время сдачи ЕГЭ в помещении будет находиться не более девяти детей одновременно, все педагоги и члены комиссий будут тестироваться на коронавирус. Всем сдающим экзамены выдадут по несколько стерильных масок.