Министерство образования и науки республики обнародовало график и особенности проведения в этом году Единого государственного экзамена по всем предметам.
Как и когда пройдет ЕГЭ в Башкортостане?
– Начало экзаменов – 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике;
– русский язык – второе и третье июля;
– математика – шестое июля;
– физика – девятое июля;
– обществознание и химия – 13 июля;
– биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам – 16 июля;
– устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 18 и 20 июля.
Стоит отметить, что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вузы. Аттестаты о среднем общем образовании будут выданы на основании итоговых годовых оценок.
Уровень сложности экзаменов с прошлого года не изменится. Во время сдачи ЕГЭ в помещении будет находиться не более девяти детей одновременно, все педагоги и члены комиссий будут тестироваться на коронавирус. Всем сдающим экзамены выдадут по несколько стерильных масок.
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