В Министерстве образования и науки республики рассказали о том, как изменятся процедуры приема и защиты дипломов в вузах и колледжах в условиях ограничений по коронавирусу.
Стала известна дата начала приема документов в вузы Башкортостана
– Прием в вузы будет осуществляться на основании результатов ЕГЭ.
– Заявления принимаются в электронной форме.
– Справка об отсутствии заболевания Covid-19 при поступлении не требуется, набор документов не изменился.
– Одновременно абитуриент может подать заявление не более чем в пять вузов, до 15 специальностей.
– Начало приемной кампании – 18-20 июня для очной формы обучения. Срок завершения зависит от расписания Единых государственных экзаменов: кампания завершится через 23 дня после окончания ЕГЭ.
– С вузами и колледжами республики ведутся переговоры об организации защиты дипломов в дистанционном формате.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.