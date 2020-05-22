Стала известна дата начала приема документов в вузы Башкортостана

– Прием в вузы будет осуществляться на основании результатов ЕГЭ.

– Заявления принимаются в электронной форме.

– Справка об отсутствии заболевания Covid-19 при поступлении не требуется, набор документов не изменился.

– Одновременно абитуриент может подать заявление не более чем в пять вузов, до 15 специальностей.

– Начало приемной кампании – 18-20 июня для очной формы обучения. Срок завершения зависит от расписания Единых государственных экзаменов: кампания завершится через 23 дня после окончания ЕГЭ.

– С вузами и колледжами республики ведутся переговоры об организации защиты дипломов в дистанционном формате.