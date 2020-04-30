Правительство республики с этого года будет поощрять учителей общеобразовательных организаций, чьи ученики отличатся на ЕГЭ.
В Башкортостане учителя отличников по ЕГЭ получат денежные премии
Учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, один раз в год выплатят премию в размере 50 тысяч рублей.
Эти премии добавлены в список выплат, не подлежащих налогообложению. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров, он вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 апреля 2020 года.
Единый государственный экзамен в этом году не отменен. ЕГЭ и ОГЭ предварительно запланированы на восьмое июня, но все сроки могут сдвинуться в зависимости от обстоятельств.
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