18+

Как в 2020 году изменятся ЕГЭ и ОГЭ в Башкортостане?

Глава Министерства образования Башкортостана Айбулат Хажин перечислил изменения в порядке проведения основных школьных экзаменов в связи с эпидемией коронавируса.

  • mosday.ru

Всероссийские проверочные работы в этом году пройдут в дистанционной форме в мае 2020 года, точный график еще не утвержден.

Девятиклассники будут сдавать Основной государственный экзамен только по математике и русскому языку, ОГЭ по выборным предметам отменены.

Единый государственный экзамен в этом году не отменен. ЕГЭ и ОГЭ предварительно запланированы на восьмое июня, но все сроки могут сдвинуться в зависимости от обстоятельств.

Павел Авдеев,
Комментарии

Наши проекты