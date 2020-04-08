Глава Министерства образования Башкортостана Айбулат Хажин перечислил изменения в порядке проведения основных школьных экзаменов в связи с эпидемией коронавируса.
Как в 2020 году изменятся ЕГЭ и ОГЭ в Башкортостане?
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mosday.ru
Всероссийские проверочные работы в этом году пройдут в дистанционной форме в мае 2020 года, точный график еще не утвержден.
Девятиклассники будут сдавать Основной государственный экзамен только по математике и русскому языку, ОГЭ по выборным предметам отменены.
Единый государственный экзамен в этом году не отменен. ЕГЭ и ОГЭ предварительно запланированы на восьмое июня, но все сроки могут сдвинуться в зависимости от обстоятельств.
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