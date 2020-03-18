В Башкортостане продлили школьные каникулы и перенесли ЕГЭ

Весенние школьные каникулы в республике продлены до 6 апреля. По первоначальному плану, школьники в этом году должны были уйти на каникулы 23 марта и вернуться 30 марта.

Также отменен досрочный этап сдачи единого государственного и выпускного экзаменов: его участники будут сдавать вместе со всеми выпускниками этого года – с 25 мая по 29 июня. Ранее планировалось, что досрочный этап пройдет с 20 марта по 13 апреля.

С сегодняшнего дня Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в Башкортостане прорабатывают варианты перехода на дистанционное обучение.