Ранее в сети появились слухи о том, что крупнейшие вузы Уфы: УГНТУ, УГАТУ и БГПУ – в скором времени объявят карантин и прекратят обучение.
Вузы Уфы опровергли слухи о закрытии на карантин
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ufacity.info
Сообщения на сайтах УГНТУ, УГАТУ и БГПУ появились сегодня, все они содержат примерно одинаковую информацию:
– В учебных корпусах и общежитиях усилен санитарный режим.
– Массовые культурные и спортивные мероприятия временно отменены.
– ВУЗы переходят на дистанционное обучение.
– Карантин не вводится, то есть работа продолжится в обычном режиме.
На сайте БашГУ такое сообщение появилось еще вчера, но с примечанием, что учреждение «будет переводить занятия в дистанционный формат в случае необходимости».
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