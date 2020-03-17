Вузы Уфы опровергли слухи о закрытии на карантин

Сообщения на сайтах УГНТУ, УГАТУ и БГПУ появились сегодня, все они содержат примерно одинаковую информацию:

– В учебных корпусах и общежитиях усилен санитарный режим.

– Массовые культурные и спортивные мероприятия временно отменены.

– ВУЗы переходят на дистанционное обучение.

– Карантин не вводится, то есть работа продолжится в обычном режиме.

На сайте БашГУ такое сообщение появилось еще вчера, но с примечанием, что учреждение «будет переводить занятия в дистанционный формат в случае необходимости».