Все школы Уфы закроют на карантин

С 10 по 16 февраля в Уфе все школы закроют на карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующий документ подписала начальник управления образования города Елена Хаффазова. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы.

По данным ИА «Башинформ», всего в республике на карантин закрылись 167 школ и 10 детских садов.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор назвал уровень заболеваемости гриппом в Башкортостане. С 6 января по 12 января в республике 11 872 человека заболели ОРВИ, а в Уфе – 4 212 человек. Около 70% заболевших составляют дети до 17 лет.