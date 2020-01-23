Студенты некоторых специальностей в Башкортостане получат сертификаты на бесплатное обучение

Участники проекта будут обучаться на базе шести вузов и трех колледжей: УГНТУ, БашГУ, УГАТУ, БГАУ, Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, Башкирского экономико-юридического колледжа, Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники и Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

На эти цели региону выделили тысячу сертификатов. Номинал каждого составляет 15 000 рублей. К занятиям студенты приступят в первой половине года. Курсы начнутся в первой половине этого года, сообщает в среду пресс-служба министерства цифрового развития государственного управления региона.

Большинство участников из Башкортостана отдали предпочтение трем из более 100 учебных программ: они касаются цифровых технологий при проектировании зданий, искусственного интеллекта и больших данных.

Недавно мы писали, когда пройдут Дни открытых дверей в университетах и колледжах Уфы.