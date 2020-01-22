Когда в университетах и колледжах Уфы пройдут дни открытых дверей?

БГМУ

25 января с 9:00

Абитуриентов в медицинском университете ждут с самого раннего утра. В 9:00 начнется просмотр фильмов о БГМУ в аудитории №238 второго учебного корпуса (на улице З. Валиди, 47). Студенты покажут номера, расскажут об учебе. В 10:10 выступит декан лечебного факультета и секретарь приемной комиссии. С 11:00 начнется экскурсия по университету. В учебном корпусе №10 (на улице Театральная, 2а) программа будет такой же, но абитуриенты смогут с 10:10 пообщаться с деканами педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультета. Экскурсия начнется в 11:25.