Перед началом вступительной кампании все вузы и ссузы проводят дни открытых дверей. Рассказываем, где в ближайшее время можно больше узнать об интересных специальностях и посмотреть на учебные заведения изнутри.
Когда в университетах и колледжах Уфы пройдут дни открытых дверей?
Башкирский экономико-юридический колледж
25 января, в 15:00
День открытых дверей – отличная возможность познакомиться с самим учебным заведением, пройтись по кабинетам и задать все интересующие вопросы как преподавателям, так и студентам. Абитуриентам выдадут информацию о проходных баллах и расскажут подробно о каждой специальности.
БГМУ
25 января с 9:00
Абитуриентов в медицинском университете ждут с самого раннего утра. В 9:00 начнется просмотр фильмов о БГМУ в аудитории №238 второго учебного корпуса (на улице З. Валиди, 47). Студенты покажут номера, расскажут об учебе. В 10:10 выступит декан лечебного факультета и секретарь приемной комиссии. С 11:00 начнется экскурсия по университету. В учебном корпусе №10 (на улице Театральная, 2а) программа будет такой же, но абитуриенты смогут с 10:10 пообщаться с деканами педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультета. Экскурсия начнется в 11:25.
УГНТУ
1 февраля с 12:00.
День открытых дверей начнется с выставки факультетов и раздачи информационных материалов в фойе второго этажа корпуса №8 (на улице Первомайская, 14). Будущие студенты смогут встретиться с деканами и представителями факультетов. В актовом зале корпуса с 12:40 покажут видеоматериалы об истории вуза, а в 13:00 расскажут о правилах приема на факультеты. В 14:00 начнется экскурсия по факультетам и институтам УГНТУ.
Уфимский автотранспортный колледж
15 февраля, 14 марта и 11 апреля, в 11:00
Мероприятие для школьников, их родителей и учителей пройдет в формате экскурсии – поступающим покажут лаборатории и учебные кабинеты, а преподаватели расскажут о специфике специальностей и дисциплин.
Уфимский художественно-промышленный колледж
27 февраля, 13 марта и 11 апреля
На дне открытых дверей ждут как учеников 9 класса, так и одиннадцатиклассников, которых познакомят с основными специальностями колледжа и расскажут, как выучиться на автомеханика, художественных оформителей, мастеров отделки и столярного производства. Время проведения дня открытых дверей нужно уточнить по телефону +347 233-02-52.
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