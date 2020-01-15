Ребята из проекта Sky Republic верят, что «наступит время, когда люди смогут жить в летающих домах». В будущем они собираются построить дом-дирижабль, но пока инженеры из Уфы занимаются своей первой беспилотной моделью длиной 7,5 метров.
Ученые из Уфы строят дирижабль, с которого можно разглядеть лесной пожар
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boomstarter.ru
Sky Baby не сможет поднять дом, но с его помощью можно будет разглядеть лесной пожар, найти в горах пропавших или восстанавливать связь в чрезвычайных ситуациях, написали ученые на Boomstarter. Они также сообщили, что прототип дирижабля готовится к испытаниям. Когда это случится – не совсем понятно. Все зависит от того, как скоро инженеры закончат работу.
Кстати, любой желающий может помочь молодым ученым. Для этого надо перейти по ссылке.
Помимо этого, в Уфе изобрели беспилотник нового поколения. Разработчики считают, что он может быть полезен при наблюдении за лесными пожарами.
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