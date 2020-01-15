Ученые из Уфы строят дирижабль, с которого можно разглядеть лесной пожар

Sky Baby не сможет поднять дом, но с его помощью можно будет разглядеть лесной пожар, найти в горах пропавших или восстанавливать связь в чрезвычайных ситуациях, написали ученые на Boomstarter. Они также сообщили, что прототип дирижабля готовится к испытаниям. Когда это случится – не совсем понятно. Все зависит от того, как скоро инженеры закончат работу.

Кстати, любой желающий может помочь молодым ученым. Для этого надо перейти по ссылке.

Помимо этого, в Уфе изобрели беспилотник нового поколения. Разработчики считают, что он может быть полезен при наблюдении за лесными пожарами.