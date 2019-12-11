В Уфе стартует всероссийский фестиваль Nauka 0+

В городе фестиваль пройдет в Академии наук с 12 по 14 декабря. В первый день в 18.30 будет показ документального фильма Криса Пейна «Вы доверяете этому компьютеру?». В съемках картины приняли участие инженер и миллиардер Илон Маск, изобретатель Рэй Курцвейл и режиссер Джонатан Нолан.

13 декабря профессор Российской академии наук Юлия Баимова прочитает две лекции. В 10.30 она расскажет, как Дмитрий Менделеев пришел к созданию Периодической системы химических элементов и правда ли, что ученый придумал таблицу во сне. В 15.30 Юлия Баимова ответит на вопрос, как строение материалов меняет наш мир.

В этот день также два раза выступит и научный журналист Виктор Лебедев. В 11.45 он прочитает лекцию «Психиатрия в мире Гарри Поттера», а в 18.00 — «Почему психиатрия — медицина».

В 13.00 эксперт по вопросам интеллектуальной собственности Галина Лебедева расскажет об интересных изобретениях, придуманных детьми. В 16.45 популяризатор науки Сакина Зейналова раскроет секрет, можно ли зарабатывать на науке.

Кроме того, в 14.15 покажут эпизод программы «Discovery: Как устроена Вселенная». В 16.00 презентуют образовательную платформу «Летово.Онлайн».

14 декабря еще раз выступят Виктор Лебедев и Сакина Зейналова. Научный журналист прочитает две лекции: в 12.30 — «Генетика в психиатрии», в 16.15 — «Будущее психиатрии». В 15.00 популяризатор науки будет опровергать популярные мифы о химикатах в еде.

В 11.15 замдиректора Уфимского исследовательского центра РАН Сергей Хурсан расскажет о том, кому на самом деле принадлежит приоритет в открытии Периодического закона. В 13.45 преподаватель гимназии Санкт-Петербургского госуниверситета Антон Голышев поставит два опыта на лекции «Можно ли сделать малахит на кухне», а в 17.30 ответит на вопросы, что такое запах для человека, зачем его восприятие нужно живым существам, как появились различные парфюмерные средства и для чего они были нужны.

В 10.00 будет смотр эпизода «Гений в каждом из нас?» программы «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом». В 12.00 состоится презентация научных боев «Турнир трех наук».

Помимо этого, 13 и 14 декабря можно будет посетить научно-образовательную выставку, музеи «Физическая кунсткамера» и «Интеллектус». Все три площадки работают с 10.00 до 18.00.

На фестиваль Nauka 0+ вход свободный, но сначала надо пройти регистрацию на сайте.