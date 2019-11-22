Двести человек работали над «Большой российской энциклопедией» с 2016 года. В этом году на ее создание выделили 303,2 млн рублей.
В Уфе представили замену «Википедии»
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bashinform.ru
В городе прошел Всероссийский форум, где представили замену «Википедии». Новый портал будет электронной версией «Большой российской энциклопедии». Тридцать пять томов, которые выходили с 2004 по 2017 годы, лягут в основу сервиса.
По данным ИА «Башинформ», доступ к «Википедии» не будет закрыт. «Большая российская энциклопедия» создается как альтернатива, отличающаяся более высокой достоверностью.
Идея принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Новый портал будет включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.
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