Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Медиа-портал BuzzFeed провел опрос среди пользователей, чтобы они назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. Возглавил рейтинг трек Welcome to the Black Parade группы My Chemical Romance. Песня вышла в 2006 году.

На втором месте идет композиция I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон. Песня стала саундтреком к фильму «Телохранитель» 1992 года. Тройку закрывает Toto с треком Africa, который является единственным номером один группы в чарте США. Он возглавил Billboard Hot 100 в 1983 году.

Также в рейтинг вошли Адель с Someone like You (4), Лорин Хилл с Ex-Factor (5), Чайлдиш Гамбино с Redbone (6), Джефф Бакли с Hallelujah (7), The Revolution с Purple Rain (8) и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.