Продюсировал трек Viramaina, который работал с Oxxxymiron, Loqiemean, Thomas Mraz и другими.
Morgenshtern записал новый трек с Егором Кридом и Thrill Pill
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instagram.com/morgen_shtern
«Грустная Песня» вошла в дебютный альбом Thrill Pill, релиз которого состоится 8 ноября. Всего в новой пластинке будет десять треков, один из которых записан с Thomas Mraz.
За несколько часов песню во «ВКонтакте» прослушали более 20 тысяч раз.
10 ноября в поддержку альбома «Откровения» стартует тур. В его рамках Thrill Pill посетит Уфу. Концерт пройдет 22 ноября в Club XI.
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