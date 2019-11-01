Morgenshtern записал новый трек с Егором Кридом и Thrill Pill

«Грустная Песня» вошла в дебютный альбом Thrill Pill, релиз которого состоится 8 ноября. Всего в новой пластинке будет десять треков, один из которых записан с Thomas Mraz.

За несколько часов песню во «ВКонтакте» прослушали более 20 тысяч раз.

10 ноября в поддержку альбома «Откровения» стартует тур. В его рамках Thrill Pill посетит Уфу. Концерт пройдет 22 ноября в Club XI.