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Стало известно, кто еще выступит на фестивале «Новая Атланта» в Уфе

На одной сцене соберутся известные рэперы из Уфы. Хедлайнерами станут Face и Morgenshtern.

  • vk.com/loudhouse

Так, на «Уфа-Арене» выступят трио «Лауд», Kurt92, Kreem, Kpek, а Face презентует свой новый альбом «12». Фестиваль пройдет 11 декабря.

Собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте решил Morgenshtern, который также выступит на фестивале.

Организаторы сообщили в Instagram, что на этой неделе объявят еще трех участников «Новой Атланты».

 

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ufasobakaru,
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