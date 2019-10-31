На одной сцене соберутся известные рэперы из Уфы. Хедлайнерами станут Face и Morgenshtern.
Стало известно, кто еще выступит на фестивале «Новая Атланта» в Уфе
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vk.com/loudhouse
Так, на «Уфа-Арене» выступят трио «Лауд», Kurt92, Kreem, Kpek, а Face презентует свой новый альбом «12». Фестиваль пройдет 11 декабря.
Собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте решил Morgenshtern, который также выступит на фестивале.
Организаторы сообщили в Instagram, что на этой неделе объявят еще трех участников «Новой Атланты».
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