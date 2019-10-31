Стало известно, кто еще выступит на фестивале «Новая Атланта» в Уфе

Так, на «Уфа-Арене» выступят трио «Лауд», Kurt92, Kreem, Kpek, а Face презентует свой новый альбом «12». Фестиваль пройдет 11 декабря.

Собрать всю рэп-тусовку из Уфы в одном месте решил Morgenshtern, который также выступит на фестивале.

Организаторы сообщили в Instagram, что на этой неделе объявят еще трех участников «Новой Атланты».