В Уфе прошел концерт американской певицы и номинантки премии «Эмми» Сай Смит

Выступление Сай Смит в Уфе состоялось в рамках цикла концертов Jazz-evening on Gogol-street! В сет-лист вошли песни Summertime, What a Wonderful World, Embraceable You и другие.

Между номерами певица общалась со зрителями. Она рассказала, что на ее творчество повлияли Майкл Джексон и Стиви Уандер. Именно благодаря им у нее появился интерес к музыке. «Я вообще люблю играть со звуком, баловаться, выделывать разные трюки. И оттого не ограничиваюсь джазом. Пою и соул, и фанк, и всё сразу, и что-то между», - сказала Сай Смит.

В конце вечера Олег Касимов сообщил, что следующий концерт пройдет 6 ноября. На сцене филармонии выступит финалистка шоу «Голос. Африка» Marie-Love.