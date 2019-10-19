В Уфе выступит Юрий Шевчук

Сольная программа музыканта будет отличаться от концертов «ДДТ», которые завершаются в конце ноября. Последнее выступление группы в рамках тура «История звука» пройдет в Кишиневе.

На сцене концертного зала «Башкортостан» Юрий Шевчук исполнит песни разных лет в акустической аранжировке. Выступления пройдут 5 и 7 декабря.