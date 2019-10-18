Уфа не погрузится в полный транс. Группа «Луна» перенесла концерт в Music Hall 27 «по техническим причинам».
«Луна» перенесла концерт в Уфе
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vk.com/official_luna
«Луна» должна была представить в Уфе новое шоу «Транс». Точная дата концерта будет известна позже. Билеты можно вернуть до 25 октября.
Тур в поддержку нового альбома стартовал в Киеве. Двухчасовой лайв включает в себя визуальное представление и новую аранжировку известных песен группы.
Это уже не первый такой случай. Так, в апреле прошлого года «Луна» также перенесла концерт в Уфе «по непредвиденным обстоятельствам».
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