Фестиваль городских ресторанов пройдет 31 августа и 1 сентября на площадке возле «Гостиного Двора». Концертную часть мероприятия откроет группа "Моя Мишель". За два дня на сцене фестиваля выступят тридцать музыкальных групп.

В фестивале будут участвовать больше шестидесяти городских кафе, ресторанов и кофеен. Повара, бариста и бармены будут угощать гостей фирменными блюдами и напитками и презентовать гастро-новинки. В этом году участников в полтора раза больше, чем в прошлый раз: в 2018 году в мероприятии участвовали тридцать восемь заведений.

Кроме музыкальных выступлений организаторы обещают мастер-классы от шеф-поваров, конкурсы барменов, лотереи для гостей и благотворительные аукционы. На дизайнерском маркете будут проходить воркшопы и распродажи, а детей развлекут аниматоры.