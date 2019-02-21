Национальный симфонический оркестр Уфы исполнит серию концертов к столетию республики

Концерты будут проходить в рамках программы Минкульта «Всероссийские филармонические сезоны». В город приедет Государственная академическая хоровая капелла имени Александра Юрлова и два московских дирижера – профессор Геннадий Дмитряк и дирижер Большого театра Дмитрий Крюков.

В программе концертов – исполнение Симфонии №1 Александра Бородина, кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева и хоровая музыка Сергея Танеева, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, которые хор исполнит а-капельно.

Первый концерт пройдет 22 февраля на сцене концертного зала «Конгресс-Холла Торатау». Стоимость билетов начинается с 300 рублей.