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Национальный симфонический оркестр Уфы исполнит серию концертов к столетию республики

К столетию образования Республики Башкортостан уфимцы смогут посетить серию концертов Национального симфонического оркестра Уфы.

  • Фото: vk.com/nsorb

Концерты будут проходить в рамках программы Минкульта «Всероссийские филармонические сезоны». В город приедет Государственная академическая хоровая капелла имени Александра Юрлова и два московских дирижера – профессор Геннадий Дмитряк и дирижер Большого театра Дмитрий Крюков.

В программе концертов – исполнение Симфонии №1 Александра Бородина, кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева и хоровая музыка Сергея Танеева, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, которые хор исполнит а-капельно.

Первый концерт пройдет 22 февраля на сцене концертного зала «Конгресс-Холла Торатау». Стоимость билетов начинается с 300 рублей.

 

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Автор: ufasobakaru
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