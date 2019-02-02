Августовский сингл «Велик» уфимской группы Arctic Riddim обзавелся клипом

Уфимская регги-группа с десятилетней историей Arctic Riddim выпустила свой четвертый клип на один из наиболее популярных треков – «Велик». Видео наполнено ощущением весны и родными городскими пейзажами.

У группы сейчас четыре полноценных клипа, но сюжетными можно назвать лишь два ролика: анимацию «За весной» и «Велик». Но как отмечают музыканты, все видео держатся на какой-то идее и оригинальном видеоряде.

– Бюджет нашего первого клипа – десять бутылок лимонада. Нанятый оператор отказался снимать, сказав, что техническая задача слишком сложная. И мы сняли все сами на обычную камеру. Клип назывался «Снег» и он потом долго находился в ротации на российском молодежном канале «О2», – рассказал участник группы Рустем Басманов.

Декорации для съемок предоставил дизайнер Ильшат Байбурин – в его квартире происходит часть действия. Песню «Велик» сводил Коля Маню – известный на всю Россию регги-исполнитель и битмейкер, родом из Тольятти. Музыканты сами обратились к нему за помощью. Новый альбом Arctic Riddim, кстати, выйдет скоро – над ним работает саунд-продюсер Rebelsteppa.

– Сейчас мы работаем над новым альбомом. Давно не выпускали. Собираем все лучшие песни, написанные за пять лет. Очень стараемся. Искусство же должно менять мир к лучшему, а не наоборот. Мы это постоянно держим в голове, – пояснил Рустем.