Уфимское трио «Лауд» выиграло миллион рублей на музыкальной премии «Золотая горгулья»

Нешуточная борьба развернулась в ходе голосования за получение независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». В московском клубе «16 тонн» 25 октября вручили 13 статуэток, одна из которых досталась уфимскому коллективу «Лауд».

«Лауд» получил приз в новой номинации, созданной, чтобы поддержать молодые коллективы – JBL Vox Populi. Арт-дирекция отобрала для участия 10 молодых и известных групп: «Метель», «Комсомольск», Rocket, Cream Soda, NOA, «Источник», «Влажность», «Увула» и OFFMI и «Лауд». Но яростнее всего борьба происходила между уфимцами и группами «Увула» и OFFMI.

Наградой для победителя JBL Vox Populi стал годовой контракт с брендом JBL. Уфимским ребятам также вручили миллион рублей на реализацию творческих замыслов.