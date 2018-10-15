Уфимский рэпер Morgenshtern побил рекорд «ВКонтакте» по количеству репостов

Уфимский исполнитель Morgenshtern выпустил первый дебютный альбом «До того, как стал известен». Релиз уже стал рекордсменом, набрав за сутки больше 50 тысяч репостов.

Треки появились в официальном сообществе музыканта 13 октября. За три часа новый альбом репостнули почти 30 тысяч раз, за сутки – больше 50 тысяч. Предыдущий рекорд «ВКонтакте» был установлен музыкантом Lizer, набравшим 28,2 тысячи репостов за сутки.

В добавление к новому релизу, Morgenshtern анонсировал коллекцию мерча – худи, футболки и даже халат. А в феврале 2019 года музыкант отправится в масштабный RIP Morgenshtern Tour. По заявлению исполнителя, он намерен посетить 50 городов, но Уфы пока в списке нет.