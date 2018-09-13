Оркестр народных инструментов Башкирии сыграет в пещере Шульган-Таша

«Предложение сыграть в Каповой пещере оркестр воспринял с восторгом и энтузиазмом. Как известно, подобная практика существует во всем мире. А в нашей республике это произойдет впервые», – сообщили организаторы концерта.

Художественный руководитель национального оркестра народных инструментов Линар Давлетбаев рассказал, что музыканты обошли несколько залов пещеры Шульган-Таш, чтобы найти такой, где наилучшее звучание. При этом, в самом оркестре надеются, что опыт станет традицией и поможет развить событийный туризм в республике.

Программа будущего концерта будет включать в себя 15 произведений, исполненных на аутентичном курае, а также башкирские песни и произведения современных композиторов. С оркестром выступит солисты этно-группы «Ятаган» Ильдар Шакиров (играет на думбыре и ятагане) и Расим Лугаманов (ударник).