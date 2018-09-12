СМИ: уфимец Mogrenstern объявил дату выхода нового альбома

Уфимский исполнитель Morgenshtern рассказал о том, что его новый альбом выйдет в конце сентября.

20-летний уфимец, ставший популярен благодаря своим шутливым композициям в стиле изи-рэп, готовит к выпуску второй альбом. Алишер множество раз упомянал, что работает над сольником. Накануне вечером, исполнитель в Instagram-аккаунте подтвердил, что сборник выйдет 28 сентября, передает издание rhyme.ru. Правда, никаких подробностей о будущем релизе рэпер не дал.

Напомним, первый альбом «Hate me» вышел 17 февраля 2018 года – в день 20-летия исполнителя. В него вошло всего шесть композиции. Также на днях другой уфимский рэп-исполнитель, Face, представил свой новый альбом «Пути неисповедимы».