В Уфе пройдет фестиваль молодых музыкантов

Руководство лайфстайл-центра «Башкирия» решило возродить музыкальный фестиваль, который ежегодно проводился с конца девяностых по начало двухтысячных в Уфе. «Джинсовый сентябрь» устраивали в первый осенний месяц. На сцене собирались молодые городские музыкальные коллективы и исполнители.

«Прошло десять лет и время не стоит на месте, выросло новое поколение музыкантов, желающих взять свое. Два дня, 8 и 9 сентября, на сцене можно будет услышать авторские проекты 13 уфимских групп и приглашенных хедлайнеров», - рассказали в руководстве лайфстайл центра.

Хедлайнеров, кстати, всего двое: группа «Мерри» из Екатеринбурга и коллектив «Ледокол Пушкин» из Казани. Фестиваль будет бесплатным.