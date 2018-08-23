В Башкирии пройдет трехдневный фестиваль электронной музыки
Любителей этно-электронной музыки зовут на берег Нугушского водохранилища.
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Фото: vk.com/inaya_sacred_dance
В выходные, 24-26 августа, Башкирия станет центром притяжения для любителей электронной и этнической музыки.
Две ночи и два дня на территории этнопарка INAYA будет проходить фестиваль «Sacred Dance», на котором выступят исполнители из Уфы, Москвы, Тайланда и Индии. Вечером гости фестиваля смогут под музыку танцевать у больших костров. В дневной программе: уроки йоги с профессиональными инструкторами, музыкальные медитации, мастер-классы по войлоковалянию, лекции о путешествиях, сказкотерапии.
Начнется фестиваль в пятницу, 24 августа, около 21:00. Закончится в 17:00, 26 августа. Вечеринка будет проходить возле села Саргай, в Мелеузовском районе.
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