В Башкирии пройдет трехдневный фестиваль электронной музыки

В выходные, 24-26 августа, Башкирия станет центром притяжения для любителей электронной и этнической музыки.

Две ночи и два дня на территории этнопарка INAYA будет проходить фестиваль «Sacred Dance», на котором выступят исполнители из Уфы, Москвы, Тайланда и Индии. Вечером гости фестиваля смогут под музыку танцевать у больших костров. В дневной программе: уроки йоги с профессиональными инструкторами, музыкальные медитации, мастер-классы по войлоковалянию, лекции о путешествиях, сказкотерапии.

Начнется фестиваль в пятницу, 24 августа, около 21:00. Закончится в 17:00, 26 августа. Вечеринка будет проходить возле села Саргай, в Мелеузовском районе.