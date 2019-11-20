В Уфе состоится открытая лекция о второй жизни пластика

Нут Кои поделится тем, как он создает на 3D-принтере дизайнерские предметы из отходов. «Мы хотим показать, что пластик — это больше, чем одноразовый материал», — сказал дизайнер.

После лекции пройдет сессия «Вопрос-ответ» с гендиректором Московского музея дизайна Александрой Саньковой.

Мероприятие состоится 21 ноября в 18.00 в историческом парке «Россия — Моя история». Вход свободный по предварительной регистрации.