Основатель компании VanPlestik выступит в городе в рамках выставки «Фантастик Пластик». Он расскажет об экоответственном дизайне.
В Уфе состоится открытая лекция о второй жизни пластика
Нут Кои поделится тем, как он создает на 3D-принтере дизайнерские предметы из отходов. «Мы хотим показать, что пластик — это больше, чем одноразовый материал», — сказал дизайнер.
После лекции пройдет сессия «Вопрос-ответ» с гендиректором Московского музея дизайна Александрой Саньковой.
Мероприятие состоится 21 ноября в 18.00 в историческом парке «Россия — Моя история». Вход свободный по предварительной регистрации.
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