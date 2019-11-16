В Уфе пройдет открытый экологический фестиваль

Экологический фестиваль «Ойкос» пройдет в общественном центре «Улей»: здесь весь день будут работать лекторий и воркшопы с творческими мастер-классами, гаражная распродажа, лавка с эко-товарами и фудкорт.

На гаражной распродаже можно приобрести вещи с историей по доступным ценам, а для благотворительной акции – принести рассортированное вторсырье, чистую ненужную одежду и обувь, старые книги, пластинки и будильники. Позже в кинозале устроят просмотр фильма, а организаторы проведут экскурсию по ремесленным мастерским, галереям и фотостудиям и расскажут, как создавалось мультиформатное пространство.

Фестиваль пройдет 23 ноября с 12.00 до 19.00 в общественном центре «Улей» по адресу ул. Карима Хакимова, 7.