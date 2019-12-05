В Башкортостане установили цену проезда на снегоходе к горе Иремель

Экологи считают, что вред может нанести только хаотичное катание. Если передвигаться по определенному и рассчитанному маршруту, то это будет безопасно и для парка, и для туристов.

В начале 2019 года биологи создали альтернативный путь для подъема на гору. Теперь стоимость проезда одного снегохода по одному туристическому маршруту составляет 350 рублей. По данным ИА «Башинформ», соответствующее постановление подписал Глава региона Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что в апреле Минэкологии предложило увеличить плату за пребывание в особо охраняемых зонах. Так, в частности цены должны подорожать в природных парках «Иремель», «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль», а также в Мурадымовском ущелье. В министерстве сказали, что деньги пойдут на обустройство зон отдыха.