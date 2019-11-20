В Уфе пройдет Big Business Forum Ufa 2019

Организатором форума является Союз предпринимателей города. Участники смогут узнать еще больше о бизнесе и его роли в жизни. Эксперты расскажут, как меняется бизнес в современном мире, как грамотно выбрать людей в команду, как мотивировать сотрудников и многое другое.

Big Business Forum Ufa 2019 состоится 26 ноября в 10.00 в отеле Crowne Plaza. Для участие надо пройти регистрацию на сайте.

30 октября на «Уфа-Арене» прошел форум «Мой бизнес». Спикеры поделились своими знаниями, полученными на практике, а в конце выступили артисты Black Star — Natan и Анет Сай.