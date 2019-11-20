Телеведущая и легенда российской и мировой гимнастики расскажет, как избавиться от психологических зажимов, стать более здоровой, все успеть, наладить отношения в семье, подняться по карьерной лестнице.
В Уфе выступит Ляйсан Утяшева с авторским мастер-классом «Мотивация»
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vk.com/liasanutiasheva
Мастер-класс включает три блока — «Карьера», «Спорт» и «Здоровье». В первом Ляйсан Утяшева поделится тем, как начать все с нуля, быть мотивированным, совмещать карьеру и семью, все успеть. Второй включает кейсы о том, что тело равно деньги, спорту есть место в нашей жизни, мифах и заблуждениях. В последнем блоке спортсменка научит правильно питаться, проводить профилактику здоровья, а также объяснит, почему здоровье — это модно, и болезнь — первый признак «неухоженности» организма.
Более семи тысяч человек побывали на «Мотивации» и постепенно изменили свою жизнь к лучшему. На этот раз телеведущая поделится личным опытом успеха в родном Башкортостане.
Ляйсан Утяшева выступит 5 декабря в «Огнях Уфы». Билеты на мастер-класс можно купить здесь.
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