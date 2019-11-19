В Уфе владельцы ресторанов и кафе обязаны решать проблемы со снегом возле своих заведений

«Первое испытание Уфа прошла неплохо», — написал в соцсетях Радий Хабиров. Сегодня ночью 240 машин вывезли более 1000 кубков снега, а дороги обрабатываются противогололедным материалом.

Глава Башкортостана также напомнил, что все владельцы магазинов, кафе, офисов, парикмахерских и других организаций в рамках договора обязаны сами решать проблемы с мусором, снегом и наледью.

Вчера синоптики сообщили, что в республике на дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололед и гололедица. Завтра ночью столбики термометров покажут минус двадцать градусов, а на востоке региона — минус двадцать пять. Днем будет минус семнадцать.