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В Уфе владельцы ресторанов и кафе обязаны решать проблемы со снегом возле своих заведений

В городе ухудшилась погода — выпал снег, а на дорогах образовался гололед.

  • vk.com/radiyhabirov

«Первое испытание Уфа прошла неплохо», — написал в соцсетях Радий Хабиров. Сегодня ночью 240 машин вывезли более 1000 кубков снега, а дороги обрабатываются противогололедным материалом.

Глава Башкортостана также напомнил, что все владельцы магазинов, кафе, офисов, парикмахерских и других организаций в рамках договора обязаны сами решать проблемы с мусором, снегом и наледью.

Вчера синоптики сообщили, что в республике на дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололед и гололедица. Завтра ночью столбики термометров покажут минус двадцать градусов, а на востоке региона — минус двадцать пять. Днем будет минус семнадцать.

 

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ufasobakaru,
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