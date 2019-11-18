Глава Башкортостана показал в соцсетях, как будет выглядеть хоспис в городе. Учреждение будет включать несколько зон прогулок, детскую спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей.
Радий Хабиров ответил на критику строительства хосписа в Уфе
В субботу руководитель республики написал в соцсетях пост, где раскритиковал людей, которые против строительства лечебного учреждения в городе. «Обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов», — считает Радий Хабиров.
В Уфе хоспис построят на том месте, которое выберут эксперты и учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Руководитель Башкортостана также добавил, что в республике «никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку».
Радий Хабиров принял решил построить в городе хоспис в августе. Учреждение будет с детским и взрослым отделениями на двадцать и тридцать мест соответственно. Прежде всего хоспис создается для тех, кто находится рядом с неизлечимо больными, — их семей и родственников.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.