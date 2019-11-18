Радий Хабиров ответил на критику строительства хосписа в Уфе

В субботу руководитель республики написал в соцсетях пост, где раскритиковал людей, которые против строительства лечебного учреждения в городе. «Обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов», — считает Радий Хабиров.

В Уфе хоспис построят на том месте, которое выберут эксперты и учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Руководитель Башкортостана также добавил, что в республике «никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку».

Радий Хабиров принял решил построить в городе хоспис в августе. Учреждение будет с детским и взрослым отделениями на двадцать и тридцать мест соответственно. Прежде всего хоспис создается для тех, кто находится рядом с неизлечимо больными, — их семей и родственников.