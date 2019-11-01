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В Уфе открылось новое производство

Группа компаний «Пышка» открыла в Уфе молочный цех: компания запустит линейку продуктов из фермерского молока – от молока до корота.

  • Владелица товарного знака «Пышка» Расима Мусина и Каринэ Хабирова

Главными гостями открытия стали воспитанники детского дома №2, которому генеральный директор Расима Мусина обещала поставлять молоко. Малыши попробовали себя в роли юных шеф-поваров: вместе с первой леди республики Каринэ Хабировой они создавали расписные пряники.

Молоко для новых продуктов будет поставляться из экологически чистых районов республики, а продукция, по словам производителей, будет отличаться повышенной степенью качества и демократичными ценами.

ufasobakaru,
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