Новый детский сад, школа и спортивный центр появятся в Калининском районе, а второй детский сад － в Советском районе.
К столетию Башкортостана в Уфе построят два детских сада, школу и центр для занятия спортом
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vk.com/ufa
В микрорайоне Инорс уже идет строительство детского сада, который будет рассчитан на 345 детей. Сейчас ведутся сантехнические работы, наружная и внутренняя отделка, благоустройство территории. Рядом появится школа на 1650 мест и современный центр для занятия спортом.
Также новый детский сад откроется в Советском районе. Его посещать смогут и дети-инвалиды. Всего предусмотрено 240 мест.
Все объекты строятся к столетию Башкортостана.
Кроме того, в городе появятся двенадцать новых улиц. Одна из них будет названа в честь поэта Гали Ибрагимова. В этом году отмечается столетие поэта.
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