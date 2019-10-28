К столетию Башкортостана в Уфе построят два детских сада, школу и центр для занятия спортом

В микрорайоне Инорс уже идет строительство детского сада, который будет рассчитан на 345 детей. Сейчас ведутся сантехнические работы, наружная и внутренняя отделка, благоустройство территории. Рядом появится школа на 1650 мест и современный центр для занятия спортом.

Также новый детский сад откроется в Советском районе. Его посещать смогут и дети-инвалиды. Всего предусмотрено 240 мест.

Все объекты строятся к столетию Башкортостана.

Кроме того, в городе появятся двенадцать новых улиц. Одна из них будет названа в честь поэта Гали Ибрагимова. В этом году отмечается столетие поэта.