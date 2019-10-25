Проект установки контейнеров для раздельного сбора мусора «Все начинается с нас» стал победителем грантового конкурса на молодежном форуме «Территория смыслов». Также он включает в себя проведение в школах экоуроков.
В школах Уфы установили контейнеры для раздельного сбора мусора
-
ufacity.info
Первые контейнеры появились в школах Демского района. По данным Администрации города, их установят и в других учебных заведениях. «Мы рассчитываем, что обсуждение экологических проблем среди детей и молодежи позволит нам воспитать поколение, которое будет бережно относиться к нашей планете», － сказала замглавы Администрации Уфы Алина Сулейманова.
Также в рамках проекта «Зеленая Башкирия» в школах республики пройдет «Неделя экологической грамотности». Ученикам расскажут про твердые коммунальные отходы и раздельный сбор мусора.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.