В школах Уфы установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Первые контейнеры появились в школах Демского района. По данным Администрации города, их установят и в других учебных заведениях. «Мы рассчитываем, что обсуждение экологических проблем среди детей и молодежи позволит нам воспитать поколение, которое будет бережно относиться к нашей планете», － сказала замглавы Администрации Уфы Алина Сулейманова.

Также в рамках проекта «Зеленая Башкирия» в школах республики пройдет «Неделя экологической грамотности». Ученикам расскажут про твердые коммунальные отходы и раздельный сбор мусора.