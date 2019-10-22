Новые имена получат двенадцать улиц. Одна из них будет названа в честь поэта Гали Ибрагимова.
В Уфе появятся новые улицы
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По данным Горсовета, девять улиц переименуют в Октябрьском районе. В Нагаево появятся улицы Лепестковая, Почетная, Рельефная, Пасечная, Славянская, Облепиховая, Европейская, Доброжелательная и Кофейная. Новое имя получит и улица в Кировском районе. Она будет называться Симферопольская.
Также изменения коснутся Калининского района. В микрорайоне Максимовка появится улица Звездопадная.
В Советском районе одна из улиц будет названа именем Гали Ибрагимова. В этом году отмечается столетие поэта.
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