В Уфе появятся новые улицы

По данным Горсовета, девять улиц переименуют в Октябрьском районе. В Нагаево появятся улицы Лепестковая, Почетная, Рельефная, Пасечная, Славянская, Облепиховая, Европейская, Доброжелательная и Кофейная. Новое имя получит и улица в Кировском районе. Она будет называться Симферопольская.

Также изменения коснутся Калининского района. В микрорайоне Максимовка появится улица Звездопадная.

В Советском районе одна из улиц будет названа именем Гали Ибрагимова. В этом году отмечается столетие поэта.