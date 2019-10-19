Скульптура была установлена в БГПУ им. Акмуллы к столетию Мустая Карима. Автор бюста — заслуженный художник Башкортостана Юрий Солдатов.
В Уфе состоялось открытие бюста Мустая Карима
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ufacity.info
На открытии участники прочитали стихотворения поэта, артисты театра «Корос» представили отрывок из спектакля «Озорная молодость», номинированный на конкурс «Театральное Приволжье». В конце наградили победителей конкурса «Мой Мустай».
На мероприятии также присутствовали родственники драматурга. «Сегодня через голоса молодого поколения к нам возвращается Мустай», — сказала внук поэта Тимербулат Каримов.
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