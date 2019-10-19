В Уфе состоялось открытие бюста Мустая Карима

На открытии участники прочитали стихотворения поэта, артисты театра «Корос» представили отрывок из спектакля «Озорная молодость», номинированный на конкурс «Театральное Приволжье». В конце наградили победителей конкурса «Мой Мустай».

На мероприятии также присутствовали родственники драматурга. «Сегодня через голоса молодого поколения к нам возвращается Мустай», — сказала внук поэта Тимербулат Каримов.