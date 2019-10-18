В Уфе пройдет конкурс красоты и таланта Miss International Ufa

По правилам, на отборочном туре девушки должны рассказать о себе и своей национальности, а также подготовить творческий номер. Это может быть песня, танец, этюд или оригинальный жанр. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Кастинг пройдет в это воскресенье, 20 октября. Принять участие могут девушки от 18 до 27 лет.

В финал пройдут двенадцать девушек. Гала-концерт состоится 18 ноября в концертном зале «Башкортостан».