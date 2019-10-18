Конкурс пройдет в три этапа: отборочный тур, подготовка к финалу и сам финал. Жюри будет оценивать умение раскрыть культуру и традиции своего народа, творческие способности, оригинальность и красоту.
В Уфе пройдет конкурс красоты и таланта Miss International Ufa
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vk.com/internationalufa
По правилам, на отборочном туре девушки должны рассказать о себе и своей национальности, а также подготовить творческий номер. Это может быть песня, танец, этюд или оригинальный жанр. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.
Кастинг пройдет в это воскресенье, 20 октября. Принять участие могут девушки от 18 до 27 лет.
В финал пройдут двенадцать девушек. Гала-концерт состоится 18 ноября в концертном зале «Башкортостан».
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